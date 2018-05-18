Борец с коррупцией из УМВД Екатеринбурга стал фигурантом дела о получении крупной взятки

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, силовик подозревается в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

"В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России по Свердловской области проводятся мероприятия, направленные на изобличение сообщника подозреваемого, а также на установление всех обстоятельств совершения данного преступления", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что более подробная информация в интересах расследования пока не сообщается.

Ситуацию прокомментировали в областном Главке.

"В изобличении нерадивого сотрудника, о котором идет речь, принимали участие полицейские из подразделения из подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД. В ходе начавшегося разбирательства, если вина его будет доказана, он будет оперативно уволен из системы МВД и понесет предусмотренную законом уголовную ответственность. Отмечу, что процесс самоочищения свердловского гарнизона от так называемых предателей интересов службы не прекращается ни на одни сутки. Эта работа находится на контроле у руководства Главка. Только с начала нынешнего года по материалам полицейских УСБ наши коллеги из регионального Следственного комитета возбудили порядка 30 уголовных дел. Кроме того, не останутся в стороне и непосредственные руководители подозреваемого оперуполномоченного. За упущения в работе по антикоррупционной составляющей и по итогам служебной проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.