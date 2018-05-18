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18.05.2018
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Точка невозврата: кто в Екатеринбурге развязал "войну за думу"? Встряска последних дней на политическом поле Екатеринбурга, связанная с выборами в гордуму, еще будет аукаться, как минимум, до осени этого года, когда 9 сентября пройдут выборы депутатов представительного органа областной столицы. Точка невозврата пройдена, слишком далеко зашел конфликт, в который втянуты депутаты думы Екатеринбурга, функционеры "Единой России" разного уровня и администрация губернатора региона.
17.05.2018
политика ;
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18.05.2018 07:46 Мск (09:46 Екб)
армия и ВПК | В России
Россия усилит защиту Арктики сверхзвуковыми ракетоносцами
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бомбардировщик ту-160 стратегическая авиация (2008) | Фото: www.take-off.ru

Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщил командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш после встречи с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
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"В этом году планируем перелететь в Анадырь еще самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", – сказал Кобылаш в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Стратегический ракетоносец ТУ-160 "Белый лебедь", МАКС 2013(2013)|Фото: instagram.com/isizoff

Он напомнил, что в прошлом году бомбардировщики Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году.

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18.05.2018 07:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:46 Екб


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Россия усилит защиту Арктики сверхзвуковыми ракетоносцами
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