Россия усилит защиту Арктики сверхзвуковыми ракетоносцами

Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщил командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш после встречи с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

"В этом году планируем перелететь в Анадырь еще самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", – сказал Кобылаш в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Он напомнил, что в прошлом году бомбардировщики Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году.