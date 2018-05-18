Нефтяники увеличили налоговые платежи в бюджет Югры

В первом квартале 2018 г. компании ТЭК увеличили отчисления налога на прибыль организаций в бюджет Ханты-Мансийского округа. Отчет об исполнении казны автономии правительство ХМАО рассмотрит на сегодняшнем заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

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Рост доходов от налога на прибыль сложился в связи с получением положительного финансового результата деятельности нефтегазовых компаний, отмечено в пояснениях к отчету. В 2017 г. ввиду получения крупнейшим налогоплательщиком убытка за счет курсовых разниц, был осуществлен возврат излишне уплаченной суммы налога из бюджета.

В целом налоговые доходы бюджета ХМАО выросли на 4,1 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. Общие доходы бюджета составили 38,3 млрд руб. (21% от плана), расходы - 39,8 млн руб. (19,4%). К аналогичному периоду прошлого года доходы бюджета автономного округа увеличились на 11,1%.