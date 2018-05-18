На Ямале из-за примирения сторон прекращено дело о гибели трехлетнего ребенка

В Надыме (ЯНАО) прекращено уголовное дело о смерти маленького ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

В ходе следствия двое обвиняемых признали вину и загладили ее перед родителями погибшего мальчика. В итоге суд закрыл дело.

Напомним, трагедия случилась 11 февраля на территории 19 оленеводческой бригады Яр-Салинского совхоза. Два тундровика заготавливали дрова. При рубке деревьев присутствовал трехлетний внук 69-летнего обвиняемого, мальчик сидел на снегоходе. Во время валки дерева мужчины отвлеклись и не заметили, как ребенок направился к ним.

В этот момент спиленная лиственница упала на мальчика, он умер на месте. Было возбуждено уголовное дело.