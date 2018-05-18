Самозанятых россиян заставят отчислять деньги в ПФР и ФОМС

Минюст подготовил поправки в закон, уточняющие определение самозанятых граждан. Проект предусматривает, что россияне, работающие на себя, будут обязаны отчислять взносы в Пенсионный фонд и ФОМС.

Самозанятые граждане — физические лица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода, говорится в поправках в закон "О занятости населения в РФ", подготовленных ведомством. До сих пор, напомним, физлица официально не имели статус самозанятых граждан. Правовая база затрагивала только ИП.

"Известия" со ссылкой на проект закона сообщают, что самозанятые россияне будут обязаны платить страховые взносы в Пенсионный фонд России и Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС). В Минтруде на запрос издания о том, каким может быть размер отчислений в фонды для самозанятых, не ответили. В ПФР и ФФОМС не обозначили свои позиции по размерам этих взносов.

Как сообщало Накануне.RU, уже с 2019 г. доходы самозанятых россиян могут обложить налогом: налог на профессиональный доход составит 3% или 6% в зависимости от того, физическим или юридическим лицам оказывает услуги самозанятый гражданин