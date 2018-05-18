СМИ: Губернатор Тюменской области может стать министром строительства

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев может стать главой Министерства строительства и ЖКХ. Об этом со ссылкой на источники в парламенте пишет РИА Новости.

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Состав Правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев представит президенту РФ Владимиру Путину сегодня. Ранее были названы кандидаты на ключевые посты.

Напомним, в 2016 г. Якушеву прочили пост министра экономического развития РФ. После ухода с поста Алексея Улюкаева, в СМИ появилась информация, что кандидатуру тюменского губернатора лоббируют на федеральном уровне.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Тюменской области возглавлял рабочую группу по подготовке доклада о развитии промышленного потенциала регионов России. Доклад был представлен президенту РФ.