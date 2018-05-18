Умер американский историк Ричард Пайпс

Американский историк, профессор русской истории Гарвардского университета Ричард Пайпс скончался в возрасте 94 лет.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Rzeczpospolita, обстоятельства и причины смерти пока неизвестны.

Ричард Пайпс родился 11 июля 1923 года в польском городе Цешин в еврейской семье, которая в октябре 1939 г. сбежала из оккупированной нацистами страны и через Италию приехала в США.

Закончив колледж Маскингам в штате Огайо, поступил в 1943 г. на службу в ВВС и получил американское гражданство.

В 1948 г. начал работать помощником преподавателя в Гарвардском университете, в 1958—1996 гг. — профессор, с 1996 г. — почётный профессор.

В 1968 — 1973 гг. был директором Исследовательского центра по изучению России при Гарвардском университете.

В 1973 — 1978 гг. — главный научный консультант Института по исследованию России при Стэнфордском университете.

В 1981 — 1982 гг. возглавлял восточноевропейский и советский отдел Совета национальной безопасности, где занимался вопросами внешней политики США в рамках доктрины Рональда Рейгана.

Пайпс написал множество книг, посвящённых истории России. В частности, его авторству принадлежат труды "Россия при старом режиме" и "Два пути России".