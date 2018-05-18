ВТБ увеличил чистую прибыль в первом квартале 2018 года

Чистая прибыль ВТБ по итогам первого квартала 2018 года увеличилась на 101,1% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Ка следует из отчётности группы по МСФО, размер прибыли по итогам отчётного периода составил 55,5 млрд рублей.

По словам председателя правления банка "ВТБ" Андрея Костина, такие результаты обусловлены высокими доходами от основной деятельности, эффективным управлением расходами и стабильным качеством активов.

"Коэффициент отдачи на капитал (ROE) в первом квартале составил 16%, при этом все ключевые показатели соответствовали или превышали целевые уровни, заложенные в трехлетней стратегии развития", — отметил он.

Кроме того, по словам Костина, группа обеспечила высокие показатели роста привлечений от физлиц до 5,5%, а также увеличила портфель розничного кредитования на 2,6% за квартал, что "стало ключевым фактором роста совокупного кредитного портфеля".

"Мы очень гордимся безупречно проведённым в начале года объединением ВТБ24 и банка "ВТБ" под единым обновлённым брендом "ВТБ", — отметил председатель правления банка, подчеркнув, что это "уже даёт результаты как с точки зрения экономии издержек, так и достижения синергий между бизнес-линиями".