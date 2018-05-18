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Новости
18.05.2018 06:02 Мск (08:02 Екб)
политика | В России
В России предлагают штрафовать за организацию массовых мероприятий "без цели их проведения"
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митинг, Москва, он нам не царь (2018) | Фото:reuters.com

Депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин, Алена Аршинова и Александр Грибов, представляющие "Единую Россию", предлагают дополнить ст. 20.2 КоАП подпунктом о "злоупотреблении правом на проведение публичного мероприятия".
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Таким злоупотреблением, по мнению депутатов, следует считать подачу уведомления о проведении митинга "без цели его проведения", "несоблюдение требования об уведомлении" органа власти "об отказе от проведения публичного мероприятия" или подача такого уведомления не в срок. За нарушение предлагается штрафовать: граждан — от 5 тыс. до 20 тыс. руб., должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб. Отдельно депутаты внесли поправки в закон о массовых мероприятиях, где предлагается установить срок подачи уведомления об отказе от проведения митинга "не позднее, чем за один день".

Как говорится в пояснительной записке, после согласования мероприятия органы власти обязаны "обеспечить общественный порядок и безопасность граждан" и оказание им "неотложной медицинской помощи". Это предполагает "расходование бюджетных средств на доставку металлоискателей и металлодетекторов", оплату труда сотрудников, а иногда требуется и "перекрытие движения транспортных средств". При этом "случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий" в последнее время "участились" и зачастую "носят явно выраженный провокационный характер".

Ярким примером авторы называют подачу "одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один день 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга". "Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были",— утверждается в документе.

Право на мирные собрания и митинги закреплено в ст. 31 Конституции РФ. В июне 2012 года Госдума существенно усложнила проведение публичных мероприятий, введя новые строгие требования к организаторам и участникам и одновременно многократно увеличив штрафы за нарушение порядка проведения акций (до 1 млн руб.).

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что у властей "и так есть все инструменты для наказания организаторов митингов" и, если поправки будут приняты, "это никого не испугает".

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов полагает, что закон направлен на сторонников Алексея Навального, которые "подавали в регионах сотни заявок на проведение мероприятия". По его словам, "депутаты все время вносят законопроекты, которые предполагают наказание организаторов мероприятий, но не безответственных чиновников", пишет "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 2018 году ожидаются протесты россиян. В настоящее время для власти существуют такие проблемные точки, как экологические протесты, протесты обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные с чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.

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18.05.2018 06:02 Мск | Денис Линов
08:02 Екб


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В России предлагают штрафовать за организацию массовых мероприятий "без цели их проведения"
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