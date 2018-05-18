В ДНР погиб полевой командир Олег Мамиев

В Донецкой народной республике (ДНР) погиб командир батальона "Пятнашка", член правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Олег Мамиев. Об этом Накануне.RU сообщили в СДД.

Мамай (позывной Мамиева) приехал на Донбасс в 2014 году. Воевал в "Востоке", участвовал во многих боевых операциях и всегда, как отметили в СДД, оказывался "на самых опасных участках".

Интербригаду "Пятнашка" возглавил вскоре после того, как вошёл в её состав.

"[Стал] Командиром, которого уважали и которым гордились, — подчеркнули в СДД. — Командиром, награждённым высшими наградами Республики. Одним из самых известных осетин на Донбассе".

В Союзе добровольцев также отметили, что, ведя бои на одном из "самых опасных направлений на окраине Донецка", Мамиев "всё время находился на передке, со своими бойцами".

"Вчера, позавчера, сегодня. Всегда. Ежедневно и ежечасно нёс нелёгкую службу вместе с подчинёнными", — говорится в сообщении.

Погиб Мамай на своём боевом посту.

СДД выразил соболезнования родным и близким командира, военнослужащим его подразделения и всей ДНР.

"Царствия небесного и вечная память. Мы тебя не забудем", — говорится в сообщении.