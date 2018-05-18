Сборная России проиграла Кубок Ельцина по волейболу

Сборная России стала серебряным призером Кубка Ельцина по волейболу среди женских команд.

Россияне уступила национальной сборной Нидерландов. Завоеванные медали и Кубок Ельцина за второе место российским волейболисткам вручили председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина и министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

Состязания проходили в Екатеринбурге с 15 по 17 мая. В текущем году соревнования стали частью нового большого мирового проекта. Кубок Ельцина объединен с этапом Лиги наций — нового глобального международного турнира, который пришел на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-При.

Участие в дебютном старте приняли национальные сборные России, Аргентины, Нидерландов и Таиланда.