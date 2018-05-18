Новая Lada 4х4 может получить платформу Renault

Lada 4х4 может получить платформу альянса Renault-Nissan (Рено-Ниссан) для среднеразмерных автомобилей CMFB-LS, президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

По его словам, компания стремится сохранить выдающиеся внедорожные качества автомобиля этой марки.

"Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы", — цитирует ТАСС французского топ-менеджера.

Мор добавил, что на данный момент компания изучает изменения, которые могут потребоваться для платформы "Рено-Ниссан" в случае принятия "АвтоВАЗом" решение по её использованию.