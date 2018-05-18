В Чёрном Яре сгорели три жилых дома

В Свердловской области в посёлке Чёрный Яр пожарные локализовали крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, пожарные отстояли от огня семь строений, из которых один жилой дом и шесть дачных домиков. Огонь удалось локализовать на площади 540 кв. м. Однако пожаром повреждены три жилых дома и 10 заброшенных построек.

По предварительным данным, причиной пожара стало сжигание мусора во дворе одного из жилых домов, откуда в результате ветра огонь быстро распространился на соседние строения. В трёх жилых домах, пострадавших от огня, проживали четыре человека. Погорельцам местная администрация предоставила жильё в соседнем посёлке Шайтанка, а также транспорт для переезда.

Наземная группировка продолжает тушение отдельных очагов природного пожара на площади 10 га, возникшего в результате перехода огня из посёлка в лесной массив.