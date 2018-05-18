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Просвещение отдельно, наука отдельно. Зачем разделили Минобрнауки? Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.
17.05.2018
образование  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Точка невозврата: кто в Екатеринбурге развязал "войну за думу"? Встряска последних дней на политическом поле Екатеринбурга, связанная с выборами в гордуму, еще будет аукаться, как минимум, до осени этого года, когда 9 сентября пройдут выборы депутатов представительного органа областной столицы. Точка невозврата пройдена, слишком далеко зашел конфликт, в который втянуты депутаты думы Екатеринбурга, функционеры "Единой России" разного уровня и администрация губернатора региона.
17.05.2018
политика ;
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Новости
18.05.2018 03:42 Мск (05:42 Екб)
политика | За рубежом
Трамп: В КНДР может повториться "ливийский сценарий"
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ким чен ын кндр северная корея (2012) | Фото:vesti.ru

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал возможный "ливийский сценарий" в отношении Северной Кореи.
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По словам главы Белого дома, развитие событий по "ливийской модели" в КНДР возможно лишь в том случае, если не будет подписано соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.

"Ливийская модель — это не та модель, которую мы имеем" для Северной Кореи, заявил Трамп. "Такая же модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку. Но если мы заключим ее, думаю, Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив", — сообщил президент США.

Ранее советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон допустил возможность реализации в КНДР "ливийской модели", сообщает РБК.

Между тем, КНДР требует для себя гарантий безопасности. В частности, там назвали американско-южнокорейские учения Max Tunder репетицией вторжения в Северную Корею, отказались от проведения межкорейского саммита и заявили о том, что первые прямые переговоры глав КНДР и США могут не состояться.

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18.05.2018 03:42 Мск | Денис Линов
05:42 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2018 12:14 Мск
США требуют от КНДР разоружиться за полгода








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Трамп: В КНДР может повториться "ливийский сценарий"
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