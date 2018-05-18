Трамп: В КНДР может повториться "ливийский сценарий"

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал возможный "ливийский сценарий" в отношении Северной Кореи.

По словам главы Белого дома, развитие событий по "ливийской модели" в КНДР возможно лишь в том случае, если не будет подписано соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.

"Ливийская модель — это не та модель, которую мы имеем" для Северной Кореи, заявил Трамп. "Такая же модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку. Но если мы заключим ее, думаю, Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив", — сообщил президент США.

Ранее советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон допустил возможность реализации в КНДР "ливийской модели", сообщает РБК.

Между тем, КНДР требует для себя гарантий безопасности. В частности, там назвали американско-южнокорейские учения Max Tunder репетицией вторжения в Северную Корею, отказались от проведения межкорейского саммита и заявили о том, что первые прямые переговоры глав КНДР и США могут не состояться.