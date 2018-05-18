Франция не будет вступать в торговую войну с США из-за Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что не хочет начинать "стратегическую торговую войну с США из-за Ирана".

Такое заявление глава государства сделал в Болгарии, где пройдет саммит стран Евросоюза. По словам Макрона, Франция не будет вводить контрсанкции против компаний США. "Мой приоритет — не торговля или финансы в Иране, а геополитика, попытки избежать эскалации", — сказал глава государства, сообщает РБК.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.