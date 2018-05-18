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Просвещение отдельно, наука отдельно. Зачем разделили Минобрнауки? Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.
17.05.2018
образование  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Точка невозврата: кто в Екатеринбурге развязал "войну за думу"? Встряска последних дней на политическом поле Екатеринбурга, связанная с выборами в гордуму, еще будет аукаться, как минимум, до осени этого года, когда 9 сентября пройдут выборы депутатов представительного органа областной столицы. Точка невозврата пройдена, слишком далеко зашел конфликт, в который втянуты депутаты думы Екатеринбурга, функционеры "Единой России" разного уровня и администрация губернатора региона.
17.05.2018
политика ;
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Новости
18.05.2018 03:38 Мск (05:38 Екб)
политика | За рубежом
Франция не будет вступать в торговую войну с США из-за Ирана
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Эмманюэль Макрон (2017) | Фото: EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что не хочет начинать "стратегическую торговую войну с США из-за Ирана".
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Такое заявление глава государства сделал в Болгарии, где пройдет саммит стран Евросоюза. По словам Макрона, Франция не будет вводить контрсанкции против компаний США. "Мой приоритет — не торговля или финансы в Иране, а геополитика, попытки избежать эскалации", — сказал глава государства, сообщает РБК.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.

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18.05.2018 03:38 Мск | Денис Линов
05:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.05.2018 11:18 Мск
Путин и Макрон обсудили ситуацию после выхода США из иранской ядерной сделки








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Франция не будет вступать в торговую войну с США из-за Ирана
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