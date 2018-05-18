Джина Хаспел стала директором ЦРУ

Сенат США утвердил Джину Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления.

С 26 марта она временно исполняла обязанности руководителя ЦРУ. Как сообщил перед голосованием сенатор Марк Уорнер, "я считаю, что она как никто может и будет противостоять президенту, если он прикажет ей сделать что-то незаконное или безнравственное, как, например, возвращение к пыткам".

Таким образом, Хаспел стала первой женщиной во главе разведывательного ведомства.

Кандидатуру Хаспел на пост директора ЦРУ выдвинул американский президент Дональд Трамп.

62-летняя Хаспел начала работу в ведомстве в 1985 году в должности специалиста по России, пишет газета "Ведомости".