В Ставрополье рухнул Ми-2

В нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края разбился вертолет Ми-2.

Как сообщили Накануне.RU в Южной транспортной прокуратуре, происшествие случилось 17 мая. Машина выполняла авиационно-химические работы. Пилот воздушного судна госпитализирован.

Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Следственное управление на транспорте по факту крушения проводит проверку, причины падения вертолета устанавливаются.

Напомним, в начале апреля также в Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Пострадал пилот воздушного судна.