Путин одобрил производство автомобилей проекта "Кортеж"

Президент России Владимир Путин одобрил массовое производство не только джипов и седанов, но, возможно, и лимузинов проекта "Кортеж".

Об этом глава государства сообщил во время встречи с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. "Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство... чтобы могли купить не только богатые, но и люди с любым достатком, в том числе со средним достатком", - сказал Путин.

По его мнению, вся линейка "Кортеж" получилась удачной, а микроавтобусы "можно будет использовать для семей с детьми".

По словам Чемезова, ему поступает "достаточно много звонков от наших богатых людей, которые хотели бы приобрести подобный автомобиль [лимузин]". "Ну и слава Богу, дай им Бог здоровья", - ответил Путин, сообщает газета "Ведомости".

Напомним, Владимиру Путину понравился новый автомобиль проекта "Кортеж". Во время инаугурации президент выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.