"Саратовские авиалинии" прекращают свою работу

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила о возможном прекращении работы с 31 мая по требованию.

17 мая авиаперевозчик получил письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации, в котором предписывается приостановить продажи билетов с 30 мая. В авиакомпании это расценивают как ограничение сертификата эксплуатанта со следующего дня.

По этой причине руководство "Саратовских авиалиний" решило прекратить деятельность с 31 мая 2018 года. Работу потеряют 1200 сотрудников перевозчика.

Росавиация также призвала "Саратовские авиалинии" до 30 мая вернуть в Россию всех своих пассажиров, которые находятся в других странах. Это необходимо для того, чтобы избежать кризисной ситуации и не допустить нарушения прав путешественников, сообщает РИА "Новости".

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа - погибли.