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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Точка невозврата: кто в Екатеринбурге развязал "войну за думу"? Встряска последних дней на политическом поле Екатеринбурга, связанная с выборами в гордуму, еще будет аукаться, как минимум, до осени этого года, когда 9 сентября пройдут выборы депутатов представительного органа областной столицы. Точка невозврата пройдена, слишком далеко зашел конфликт, в который втянуты депутаты думы Екатеринбурга, функционеры "Единой России" разного уровня и администрация губернатора региона.
17.05.2018
политика ;
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Новости
18.05.2018 00:57 Мск (02:57 Екб)
политика | В России
В России предложили варианты повышения пенсионного возраста
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пенсия деньги (2013) | Фото:

Правительство России приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возраста.
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Как сообщили два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству, Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на 5 лет (до 65), для женщин — на 8 лет (до 63). Тем временем, Минтруда предполагает увеличение пенсионного возраста для мужчин также до 65 лет, а для женщин — до 60.

Также существуют разногласия в ведомствах по темпам увеличения. Минфин предлагает увеличение пенсионного возраста на год через каждые шесть месяцев. В Минтруде считают, что повышать возраст следует на один год за год.

По мнению федерального чиновника, повышение пенсионного возраста должно сопровождаться механизмами смягчения переходного периода, а также снизить риск большого перетока пожилых граждан на пенсии по инвалидности и избежать стагнации в занятости молодого поколения, так как задержка на рынке труда людей старших возрастов еще больше отдалит вступление молодых, сообщает РБК.

8 мая Дмитрий Медведев, утвержденный Госдумой на пост премьер-министра России по предложению прошедшего днем ранее инаугурацию Владимира Путина, анонсировал повышение пенсионного возраста. До это власти говорили, что решение по этому вопросу "не принято".

Как ранее сообщало Накануне.RU, изменение сроков выхода на пенсию может начаться уже с 2019.

Противники повышения пенсионного возраста не раз говорили об отсутствии оснований для увеличения возраста выхода на пенсию.

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18.05.2018 00:57 Мск | Денис Линов
02:57 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2018 06:26 Мск
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Ранее 15.05.2018 10:10 Мск
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Ранее 12.05.2018 09:42 Мск
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В России предложили варианты повышения пенсионного возраста
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