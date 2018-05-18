В России предложили варианты повышения пенсионного возраста

Правительство России приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возраста.

Как сообщили два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству, Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на 5 лет (до 65), для женщин — на 8 лет (до 63). Тем временем, Минтруда предполагает увеличение пенсионного возраста для мужчин также до 65 лет, а для женщин — до 60.

Также существуют разногласия в ведомствах по темпам увеличения. Минфин предлагает увеличение пенсионного возраста на год через каждые шесть месяцев. В Минтруде считают, что повышать возраст следует на один год за год.

По мнению федерального чиновника, повышение пенсионного возраста должно сопровождаться механизмами смягчения переходного периода, а также снизить риск большого перетока пожилых граждан на пенсии по инвалидности и избежать стагнации в занятости молодого поколения, так как задержка на рынке труда людей старших возрастов еще больше отдалит вступление молодых, сообщает РБК.

8 мая Дмитрий Медведев, утвержденный Госдумой на пост премьер-министра России по предложению прошедшего днем ранее инаугурацию Владимира Путина, анонсировал повышение пенсионного возраста. До это власти говорили, что решение по этому вопросу "не принято".

Как ранее сообщало Накануне.RU, изменение сроков выхода на пенсию может начаться уже с 2019.

Противники повышения пенсионного возраста не раз говорили об отсутствии оснований для увеличения возраста выхода на пенсию.