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Новости
18.05.2018 00:50 Мск (02:50 Екб)
политика | В России | За рубежом
Трамп настаивает, чтобы Берлин отказался от поддержки "Северного потока - 2" - СМИ
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газопровод (2014) | Фото:

Американский президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Германия отказалась от поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2".
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Как пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников ФРГ, США и Евросоюза, глава Белого дома пытался убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта. Это произошло во время их встречи в апреле. В обмен американский президент пообещал начать переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения.

По данным газеты, Меркель от поддержки строительства "Северного потока - 2" не отказалась, однако заявила, что ЕС готов предложить Вашингтону "более тесное сотрудничество" в газовой сфере, если США на постоянной основе откажутся от применения в отношении Евросоюза пошлин на сталь и алюминий.

Как ранее сообщила заместитель главы отдела Госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк, Вашингтон не исключает санкций против тех компаний, которые принимают участие в реализации проекта по строительству газопровода, сообщает ТАСС.

Напомним, в Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. На днях Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке газопровода в Германии для трубоукладки в заливе Грайфсвальд. Разрешительные процессы в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании – идут по графику. Получение необходимых разрешений ожидается в ближайшие месяцы.

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18.05.2018 00:50 Мск | Денис Линов
02:50 Екб


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Трамп настаивает, чтобы Берлин отказался от поддержки "Северного потока - 2" - СМИ
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