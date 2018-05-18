Успех китайского "Илона Маска" - результат госполитики КНР

В Китае впервые испытана ракета, разработанная частной компанией. Ракета OS-X "Чунцинская звезда Лянцзян" стартовала 17 мая в 7.33 по местному времени. В общей сложности ожидается до десяти испытаний ракет OS-X, три из которых пройдут в этом году. Цель компании - сделать запуск спутников на треть дешевле, чем у конкурентов.

В отличие от американской SpaceX, способной выводить спутники весом в тонну, китайская твердотопливная ракета призвана нести небольшие спутники до 500 кг.

В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению размеров, но увеличению количества спутников. Такие задачи, как дистанционное зондирование, требуют сетей из десятков спутников, срок действия которых, к тому же, ограничен тремя-пятью годами. Это создаёт потенциал для рынка частных космических запусков. Кроме того, дополнительные бизнес-возможности открывает экономическое противостояние Китая и США: китайские спутники не могут запускаться в Соединённых Штатах, а также не допускается поставка носителей SpaceX в КНР.

Портал "Фэнхуан синьвэнь" напоминает, что ситуация с доступом частного капитала в аэрокосмическую отрасль напоминает историю компаниии Lenovo, основанной в 1984 г., когда компьютеры использовались преимущественно в оборонных научно-исследовательских институтах, но постепенно стали ходовым гражданским продуктом. Сейчас есть тенденция всё большей открытости для коммерческого сектора околоземного пространства на высотах до 1000 км.

На нынешний проект было потрачено 500 млн юаней в течение трёх лет. "Китайский Илон Маск" - 32-х летний предприниматель Шу Чан. Он обучался на авиаконструктора в Пекинском университете аэронавтики и космонавтики, имеет экономическое образование, но достаточно ли только этого для столь впечатляющего успеха? Судя по данным, опубликованным в китайских СМИ, дело не только в таланте Шу Чана и его команды, но и в целенаправленной политике китайского государства.

В мае 2015 г. в Китае стали появляться организации, занимающиеся разработкой малоразмерных спутников в рамках стратегии военно-гражданской интеграции. Компания One Space создана в августе 2015 г. В следующем, 2016 г., в КНР продолжалась политика, благоприятная для предпринимательства в аэрокосмическом секторе. Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) объявил развитие коммерческой аэрокосмической продукции одним из десяти пунктов реализации крупных проектов для модернизации и реконструкции производственных отраслей. В сентябре того же года ГКРР одобрил создание Уханьской национальной базы аэрокосмической индустрии. 27 декабря Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности и Китайское национальное космическое управление на совместной конференции дали понять, что к участию в развитии аэрокосмической отрасли и запусках спутников будут привлекаться все виды отечественного капитала.