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Новости
17.05.2018 21:59 Мск (23:59 Екб)
политика | Южный ФО | В России
Асад и Путин в Сочи обсудили совместные действия по борьбе с терроризмом
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Владимир Путин, Башар Асад, Сочи (2018) | Фото:kremlin.ru

Глава Сирийской Республики Башар Асад прилетел в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, руководители двух государств согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирии, а также отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути - стороны пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса, сообщает сайт Кремля.
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"Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договорённости, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи. Наряду с активизацией политического процесса считаем очень важным предпринять необходимые шаги для восстановления экономики Сирии, а также давно назревших, сложных, но необходимых для решения гуманитарных вопросов", - отметил российский лидер.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия рассчитывает на поддержку ООН и всех стран, которые заинтересованы в решении сирийского кризиса.

Башар Асад отметил, что высоко оценил результаты встречи, которая была очень плодотворной в полном смысле этого слова.

"В первую очередь мы оценили ситуацию в Сирии с военной точки зрения. Она развивается очень позитивно благодаря тем шагам, которые были сделаны на треке борьбы с терроризмом. Соответственно, благодаря военным успехам нам удаётся нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома. Хотел бы поблагодарить президента России Владимира Путина и российское правительство за то, что на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов. Что касается экономического сотрудничества, то мы отметили рост российских инвестиций в последнее время, инвестиций российских компаний в различные сферы экономики Сирии, а также обсудили возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям в нашу страну и участию в процессе восстановления страны", - отметил Асад.

Президент Сирии добавил, что Сирия направит список своих делегатов в Конституционный комитет для обсуждения поправок в действующую Конституцию.

"Это будет сделано как можно скорее", - добавил Асад.

В конце встречи Владимир Путин отметил, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооружённые силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики.

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17.05.2018 21:59 Мск | Сочи | Михаил Белокрылов
23:59 Екб


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Асад и Путин в Сочи обсудили совместные действия по борьбе с терроризмом
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