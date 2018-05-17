Асад и Путин в Сочи обсудили совместные действия по борьбе с терроризмом

Глава Сирийской Республики Башар Асад прилетел в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, руководители двух государств согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирии, а также отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути - стороны пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса, сообщает сайт Кремля.

"Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договорённости, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи. Наряду с активизацией политического процесса считаем очень важным предпринять необходимые шаги для восстановления экономики Сирии, а также давно назревших, сложных, но необходимых для решения гуманитарных вопросов", - отметил российский лидер.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия рассчитывает на поддержку ООН и всех стран, которые заинтересованы в решении сирийского кризиса.

Башар Асад отметил, что высоко оценил результаты встречи, которая была очень плодотворной в полном смысле этого слова.

"В первую очередь мы оценили ситуацию в Сирии с военной точки зрения. Она развивается очень позитивно благодаря тем шагам, которые были сделаны на треке борьбы с терроризмом. Соответственно, благодаря военным успехам нам удаётся нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома. Хотел бы поблагодарить президента России Владимира Путина и российское правительство за то, что на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов. Что касается экономического сотрудничества, то мы отметили рост российских инвестиций в последнее время, инвестиций российских компаний в различные сферы экономики Сирии, а также обсудили возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям в нашу страну и участию в процессе восстановления страны", - отметил Асад.

Президент Сирии добавил, что Сирия направит список своих делегатов в Конституционный комитет для обсуждения поправок в действующую Конституцию.

"Это будет сделано как можно скорее", - добавил Асад.

В конце встречи Владимир Путин отметил, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооружённые силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики.