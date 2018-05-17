Аваков объявил начало подготовки к захвату Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал подготовку мероприятий по захвату Донбасса. Об этом заявил госсекретарь МВД Алексей Тахтай на встрече с первым замначальника нацполиции Вячеславом Аброськиным и чрезвычайным и полномочным послом Хорватии на Украине Томиславом Видошевичем, сообщает департамент коммуникации нацполиции.

"Одно из глобальных политических решений, которое сегодня рассматривается, - "победа маленькими шагами". По этому варианту возвращать "нашу территорию" мы будем поэтапно", - сказал госсекретарь МВД.

По его словам, сейчас ведомство переходит к практической реализации плана, в которой будут участвовать все службы, подчиненные МВД.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в апреле Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса. Позже он озвучил свой план, который назвал "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все". Суть его состоит в том, чтобы с помощью войск ООН и сил МВД захватывать Донбасс по частям. Украинские эксперты усматривают в этом предвыборный ход Авакова, который нашел поддержку в США и действует независимо от Петра Порошенко.