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политика ;
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Новости
17.05.2018 21:12 Мск (23:12 Екб)
политика | В России | За рубежом
Минобороны РФ: Отчет ОЗХО по Идлибу вызывает глубокое недоумение
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Минобороны РФ (2012) | Фото:

Опубликованный 15 мая отчет ОЗХО с выводами экспертов Миссии по установлению фактов о якобы имевшей место 4 февраля 2018 года "химической атаке" в Саракибе провинции Идлиб вызывает глубокое недоумение.
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В своем отчете самый авторитетный в области запрещения химоружия международный орган констатирует признаки отравления хлорином у неких "пострадавших" жителей Саракиба, сообщили Накануне.RU в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Вывод о применении химоружия ОЗХО сопровождается уже знакомым после "дела Скрипалей" прилагательным "вероятно". В тексте же самого отчета выясняется, что эксперты не могли и не были на предполагаемом месте возможной химататки, так как Идлиб находится под полным контролем террористических группировок, сообщает Минобороны РФ.

"Все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера Whatsapp и переданные анонимными "активистами" "пробы" грунта с места "химатаки". Но самое главное в отчете ясно прописано, что вся информация о якобы химатаке получена дистанционно от "неправительственных организаций", и прежде всего, от печально известных "Белых касок". Минобороны России уже неоднократно отмечало "удивительные совпадения" обвинений в якобы применении "химоружия" в Сирии именно в подконтрольных террористам районах и там, где всякий раз оказываются с видеокамерами мошенники из "Белых касок", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Минобороны РФ также сообщает, что в ходе недавнего расследования постановочной "химатаки" в сирийской Думе, прибывшие в Сирию эксперты ОЗХО не просто посетили больницу, куда якобы свозились пострадавшие, но и лично встретились с участниками тех съемок очередного фейка "белокасочников".

"Складывается впечатление, что каких-либо убедительных доказательств причастности Дамаска к "химатаке" в сирийской Думе, послужившей поводом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии, у ОЗХО попросту нет. Поэтому инициаторы ракетного удара пытаются заставить ОЗХО озвучить любые обвинения Дамаску. А затем использовать это как повод для наделения нынешнего сугубо технического органа, - "миссии по установлению фактов" новыми полномочиями - установления "ответственных" взамен скомпрометировавшего себя и прекратившего работу в конце 2017 года "Совместного механизма расследования химатак в Сирии". Конечной же целью этого прессинга на руководство и стран-членов ОЗХО является желание Вашингтона превратить эту организацию в подконтрольный для манипуляций США инструмент политического давления на Сирию", - заключили в Минобороны РФ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 16 мая в ОЗХО заявили, что в сирийском городе Серакиб 4 февраля мог быть применён хлор. В начале апреля Запад обвинил Дамаск в применении химического оружия в городе Дума провинции Восточная Гута и пригрозил военными ударами. В МИД РФ данные сведения назвали провокацией и попыткой выгородить террористов, а позже глава ведомства Сергей Лавров со ссылкой на российских военных заявил об отсутствии следов применения хлора или другого химического вещества в Думе. При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемого инцидента в медучреждения Думы поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

Другие новости по темам: ОЗХО, Сирия, Идлиб, Серакиб, хлор, химоружие, инцидент, Минобороны
17.05.2018 21:12 Мск | Москва | Михаил Белокрылов
23:12 Екб


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Минобороны РФ: Отчет ОЗХО по Идлибу вызывает глубокое недоумение
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