СКР возбудил уголовное дело на журналиста из США, посоветовавшего взорвать Крымский мост

СКР возбудил уголовное дело на американского журналиста Тома Рогана, который в журнале The Washington Examiner написал статью с призывами к властям Украины взорвать Крымский мост.

Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещенной в открытом доступе в интернете, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, сообщили Накануне.RU в СКР.

Сейчас следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Как ранее сообщало Накануне.RU, посольство РФ в США потребовало от журнала объяснений в связи с публикацией материала.