Врачи Троицка выписали из больницы пенсионерку с торчащими из ног костями

Следователи СК начали проверку после шокирующего известия из Троицка - врачи местной больницы выписали из учреждения пациентку с торчащими из ног костями.

По информации Накануне.RU, пенсионерке сделали операцию по ампутации нижних конечностей, выписав ее из больницы с не зажившими ранами.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.