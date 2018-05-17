Руководитель аппарата Челябинской гордумы заключен под стражу

Руководитель аппарата Челябинской городской думы Юрий Чанов превратился из подозреваемого в обвиняемого - такое решение принял суд.

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Чанову предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как считает следствие, в марте 2017 года Чанов получил взятку в сумме 300 тыс. рублей от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании Челябинской городской думой проведения фестиваля.

Данное преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.