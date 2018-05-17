Российские хоккеисты проиграли сборной Канады в четвертьфинале ЧМ и поедут домой

17 мая в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею сборная России уступила сборной Канады со счетом 4:5, передает корреспондент Накануне.RU.

Борьба всю игру шла за каждый метр ледовой площадки, сначала канадцы вырвались вперед и весь матч вели в счете - "красная машина" постоянно догоняла соперника. За 5 минут до конца третьего периода россиянам удалось сравнять счет - на дополнительное время команды ушли со счетом 4:4. Однако устоять после подопечным Ильи Воробьева не удалось.

Проиграв "кленовым листьям", сборная России вылетела из чемпионата мира по хоккею.