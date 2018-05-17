Кадыров в 2017 году заработал 6,9 млн рублей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отчитался о доходах за 2017 год. Соответствующая декларация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера опубликована на официальном сайте правительства региона.

Та, за отчетный год общая сумма доходов Кадырова составила 6 млн 933 тыс. 816 руб. 18 коп.

В его собственности также находится земельный участок площадью 3 тыс. 668 кв. м. и жилой дом площадью 2 тыс. 344,6 кв. м. В пользовании главы Чечни также находится жилой дом площадью 300 кв. м.

Супруга Кадырова в 2017 году задекларировала доход в размере 60 тыс. руб., а также собственность в виде квартиры площадью 209,8 кв. м. Доход одного из его несовершеннолетних детей составил 296 тыс. 463 руб.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2016 г. глава Чечни Рамзан Кадыров заработал 11,5 млн руб., увеличив свой заработок вдвое с 2015 г. При этом доход двух несовершеннолетних детей Кадырова в прошлом году составлял 9,9 млн руб.