На Украине заведен "черный список антисемитов и ксенофобов"

После ряда антисемитских скандалов Еврейский комитет Украины начал составлять "черный список антисемитов и ксенофобов". Об этом в Facebook заявил директор Еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов. Этот список будет распространяться по международным организациям, посольствам и координироваться с международными еврейскими, правозащитными организациями и государством Израиль для принятия мер в отношении этих лиц", - написал он.

Как сообщало Накануне.RU, в последнее время на Украине возникла тема антисемитизма. 57 американских конгрессменов в письме к Госдепу США выразили беспокойство в связи с ростом антисемитизма в Европе, в том числе на Украине. Громкий инцидент случился в Одессе, когда во время нацистского "марша украинского порядка" 2 мая руководитель городского отделения "Правого сектора" (запрещен в России) призвала очистить Украину от евреев. А консул Украины в Гамбурге попался на призывах уничтожать евреев.