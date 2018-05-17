Суд в Херсоне арестовал главреда РИА "Новости Украина" Вышинского

Херсонский суд арестовал главреда издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом рассказал его адвокат Андрей Доманский, передает МИА "Россия сегодня".

По его словам, в качеств меры пресечения Вышинскому назначено 60 дней ареста без залога.

Защита журналиста просила не заключать его под стражу. Сам Вышинский, выступая в суде, заявил, что все действия против него расписали заранее.

"В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения", - сказал он.

Решение об аресте будет обжаловано.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского задержали и увезли в Херсон.