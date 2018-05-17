Суд в Херсоне арестовал главреда РИА "Новости Украина" Вышинского

в этот день
17.05.18
19:15
В Екб.21:15
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Он слишком много знал… о связях Магомедовых"
В России сократилось число получателей льгот по ЖКУ на фоне роста сумм в платежках
Главное
Депутаты не смогли утвердить проект об ответственности за исполнение санкций США

Тема дня
"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Точка невозврата: кто в Екатеринбурге развязал "войну за думу"? Встряска последних дней на политическом поле Екатеринбурга, связанная с выборами в гордуму, еще будет аукаться, как минимум, до осени этого года, когда 9 сентября пройдут выборы депутатов представительного органа областной столицы. Точка невозврата пройдена, слишком далеко зашел конфликт, в который втянуты депутаты думы Екатеринбурга, функционеры "Единой России" разного уровня и администрация губернатора региона.
17.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 781



Новости
17.05.2018 18:18 Мск (20:18 Екб)
общество | В России | Украина
Суд в Херсоне арестовал главреда РИА "Новости Украина" Вышинского
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) | Фото

Херсонский суд арестовал главреда издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом рассказал его адвокат Андрей Доманский, передает МИА "Россия сегодня".
Читайте также:

По его словам, в качеств меры пресечения Вышинскому назначено 60 дней ареста без залога.

Защита журналиста просила не заключать его под стражу. Сам Вышинский, выступая в суде, заявил, что все действия против него расписали заранее.

"В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения", - сказал он.

Решение об аресте будет обжаловано.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского задержали и увезли в Херсон.

Другие новости по темам: Кирилл Вышинский, риа новости, херсонский суд, арест
17.05.2018 18:18 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2018 13:29 Мск
"Тоталитарное государство с истерией страха": Госдума осудила задержание журналистов на Украине

Ранее 17.05.2018 00:23 Мск
В России заведено дело по факту привлечения к уголовной ответственности главреда РИА "Новости Украина"

Ранее 16.05.2018 18:56 Мск
Главреда РИА "Новости Украина" посадили в СИЗО. Начался суд

Ранее 16.05.2018 15:05 Мск
Киев признал Крым российским в деле против РИА "Новости Украина" , - экс-замгенпрокурора Украины

Ранее 16.05.2018 12:25 Мск
Главреда РИА "Новости Украина" увезли в Херсон для суда

Ранее 16.05.2018 05:18 Мск
Захарова призвала Вашингтон повлиять на Киев из-за ситуации с "РИА Новости"

Ранее 16.05.2018 00:23 Мск
В Госдепе прокомментировали обыски в РИА "Новости Украина"

Ранее 15.05.2018 15:55 Мск
Киев обвинил РИА "Новости Украина" в госизмене

Ранее 15.05.2018 11:35 Мск
Сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости" и RT на Украине








Добавить комментарий:

Суд в Херсоне арестовал главреда РИА "Новости Украина" Вышинского
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+