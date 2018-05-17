"Он был символом борьбы за чистую, родную Украину". В Москве состоялась презентация книги воспоминаний об Олесе Бузине

В Москве состоялась презентация книги "Олесь Бузина. Пророк и мученик" - сборник статей, в написании которого приняли участие 48 авторов (журналистов, писателей, общественных и политических деятелей) из России и Украины. Под единой обложкой общей памятью об убитом украинскими националистами 16 апреля 2015 года в Киеве Олеся Бузины объединены представители разных взглядов и убеждений. Авторы идеи отмечают, что хотели представить общественности труд, в котором Бузина "предстанет живым человеком". Подробности - в материале Накануне.RU.

Известные российские деятели, среди которых Захар Прилепин, Армен Гаспарян, Николай Стариков, Сергей Шаргунов, Александр Проханов и другие, поделились своими воспоминаниями об украинском публицисте. Книга вышла в издательстве "Книжный мир" при финансовой поддержке писателя Алексея Кочеткова и политолога Олега Матвейчева. Благодарность всем участникам проекта лично выразила мать убитого журналиста Валентина Бузина.

"Я очень сожалею, что в этом зале нет моего сына. Чтобы вышла о нем книга при его жизни, чтобы он читал эту книгу, чтобы он привез мне ее, и я ее читала. Но так жизнь распорядилась", - сказала она.

Валентина Бузина рассказала, что "Олесь был очень справедлив, не терпел ложь, не боялся говорить правду и считал, что за слово правды не убивают".

По ее словам, она считает важным, что в книге объединились разные взгляды на ее сына, и "каждый по-своему видел Олеся, как личность, как писателя, как журналиста", хотя отметила, что не со всеми мнениями соглашается.

"Я объективная мама, я всегда говорила правду сыну. У нас не было недомолвок в семье. Но я боялась ему сказать, что мой сын талантлив, что он молодец, я это не произносила. Теперь я жалею", - добавила Валентина Бузина. Она также выразила надежду на то, что книга "не один раз повторится", и жители не только Москвы, Санкт-Петербурга, но и самых дальних уголков России узнают правду.

Один из авторов статьи, опубликованной в книге, депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, делясь своими воспоминаниями об Олесе Бузине, подчеркнул, что он "сразу заставлял обратить на себя внимание", но "при всей экстравагантности своей внешности не вызывал ощущение эпатажного персонажа".

По словам писателя, в его выступлениях, особенно в страшные дни 2014 года, когда дым поднимался над майданом, "всегда присутствовало стремление к миролюбию". "Его идея состояла в том, чтобы люди, разъединенные страшной распрей смогли бы услышать друг друга, чтобы страна не погрузилась в братоубийственную бойню. Об этом Бузина, и за этого его убили", - сказал Шаргунов, выразив сожаление тем, что следствие не в состоянии разобраться в этом тягчайшем преступлении, совершенном в центре европейского города.

"Олесь Бузина - действительно пророк и мученик. И очень важно, что книга собрала таких разных людей - всех, кто читал его экстравагантные, интереснейшие изыскания… К книгам Олеся Бузины будут возвращаться вновь и вновь, потому что это яркая литература, написанная человеком крайне неравнодушным к той драме, которая заложена в основание украинского государства", - прокомментировал парламентарий.

Идея проекта родилась в прошлом году, сообщил один из финансистов издания, писатель Алексей Кочетков.

"Осень и зиму целый коллектив работал над этой книгой. Общими усилиями она вышла. Это не просто дань памяти замечательному человеку, прекрасному писателю, это еще исторический материал, который ляжет в основу, как бы это назвать, бузинистики. Творчество Олеся переживет и наше время… Это часть не просто истории, это творчество, которое очень повлияло на эту историю. Олесь был самым ярким разрушителям украинских националистических мифов. За это его и ненавидели", - прокомментировал он.

Олесь Бузина стал символом борьбы "за ту самую чистую, родную Украину", и с этим войдет в историю. Такое мнение в ходе презентации книги выразил историк Армен Гаспарян. "Олесь жив, потому что его помнят - не только те люди, которые разделяли его взгляды, не только те люди, которые читали его книги, он жив, потому что его будут вспоминать все время, как символ", - сказал он.

Книга "Олесь Бузина. Пророк и мученик" вышла тиражом 1 тыс. экземпляров. Издание с конца апреля присутствует во всех книготорговых каналах, рассказал Накануне.RU директор издательства "Книжный мир" Дмитрий Лобанов.

Помимо крупных магазинов страны, книготорговых сетей, издание представлено и в интернет-магазинах. Кроме того, сельские библиотеки в рамках ряда благотворительных акций получат сборник в дар.

"Впоследствии книга будет выпущена в электронном виде, она будет размещала в так называемых агрегатах цифрового контента. На сегодняшний день реагируют на нее очень хорошо, но для более детального анализа нужно время", - прокомментировал Лобанов.

В целом участники проекта отмечают, что книга создает реалистичный, многогранный образ Бузины - ее читатели смогут прочесть весь набор мнений об этом украинском публицисте с разными ракурсами, ведь "Олесь не был одномерным, и в этом была его выдающаяся суть".