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Как это по-русски? Французская писательница заявила об избиении ее друга Жана в поселке на Южном Урале
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Астрид Вендландт (2018) | Фото: НТВ

О "международном" инциденте, касающемся Челябинской области, рассказала телекомпания НТВ. По словам французской путешественницы и писательницы Астрид Вендландт, она и ее друг стали жертвами агрессии со стороны жителей поселка Александровский Челябинской области.
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Проблемы, якобы, возникли из-за ломаной русской речи француженки и ее кавалера по имени Жан. Трое местных жителей, то ли не поняв чего-то, то ли по каким-то другим причинам, накинулись на мужчину и избили его ногами. У одного из нападавших был при этом кастет, уточнила телевизионщикам Астрид. Жан получил травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую, за иностранцев никто не вступился. Героиня телевизионного сюжета утверждает, что возможной причиной нападения стали подозрения местных, что она будет возить на Южный Урал "геев из Европы". По словам Астрид, ни одного знакомого-гея у нее при этом нет.

Сама она объяснила, что хотела несколько месяцев провести на свежем воздухе и природе в поселке Александровский, где построила себе юрту.

Поселок Александровский находится в Кизильском районе Южного Урала и входит в состав Измайловского сельского поселения. Ближайшая и главная достопримечательность этих мест – открытое в 1987 году археологами городище "Аркаим", которое, по утверждениям ученых, древнее Трои. Рядом с поселком Александровский расположен поселок Амурский, который территориально относится уже к Брединскому району области. Надо также заметить, что сам "Аркаим" стал давно притягательным местом для массы окрестных жителей и туристов, поэтому кто точно участвовал в инциденте с избиением, сейчас сказать невозможно.

Никакой информации в следственных органах Челябинской области, а тем более в судах (якобы говорится о том, что вскоре должен пройти суд) нам найти не удалось.

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17.05.2018 16:53 Мск | Денис Лузин
18:53 Екб


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Как это по-русски? Французская писательница заявила об избиении ее друга Жана в поселке на Южном Урале
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