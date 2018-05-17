Цены на бензин в России вторую неделю подряд увеличиваются на 1%

За неделю, закончившуюся 14 мая, цены на бензин в России увеличились на 1,1%, подсчитал Росстат. На 7 мая топливо в стране тоже дорожало на 1%, передает корреспондент Накануне.RU.

Средняя стоимость литра автомобильного бензина в России составляет 41,28 руб. за литр. АИ-92 стоит 39,51 руб. (рост на 1,2%), Аи-95 - 42,49 руб. (плюс 1,1% в неделю), АИ-98 - 47,71 руб. (на 0,8%).

Дизельное топливо за неделю подорожало на 1,1% до 42,41 руб.

С начала года бензин автомобильный стал дороже на 3,4%, а дизельное топливо - на 4,2%.

Напомним, что рост цен в рознице произошел после выборов президента, когда резко повысились цены на оптовом рынке.