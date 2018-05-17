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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Точка невозврата: кто в Екатеринбурге развязал "войну за думу"? Встряска последних дней на политическом поле Екатеринбурга, связанная с выборами в гордуму, еще будет аукаться, как минимум, до осени этого года, когда 9 сентября пройдут выборы депутатов представительного органа областной столицы. Точка невозврата пройдена, слишком далеко зашел конфликт, в который втянуты депутаты думы Екатеринбурга, функционеры "Единой России" разного уровня и администрация губернатора региона.
17.05.2018
политика ;
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Новости
17.05.2018 16:28 Мск (18:28 Екб)
экономика | В России
Цены на бензин в России вторую неделю подряд увеличиваются на 1%
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машина, бензин, заправка (2018) | Фото: Накануне.RU

За неделю, закончившуюся 14 мая, цены на бензин в России увеличились на 1,1%, подсчитал Росстат. На 7 мая топливо в стране тоже дорожало на 1%, передает корреспондент Накануне.RU.

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Средняя стоимость литра автомобильного бензина в России составляет 41,28 руб. за литр. АИ-92 стоит 39,51 руб. (рост на 1,2%), Аи-95 - 42,49 руб. (плюс 1,1% в неделю), АИ-98 - 47,71 руб. (на 0,8%).

Дизельное топливо за неделю подорожало на 1,1% до 42,41 руб.

С начала года бензин автомобильный стал дороже на 3,4%, а дизельное топливо - на 4,2%.

инфографика, динамика розничных цен на топливо в 2018 году(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что рост цен в рознице произошел после выборов президента, когда резко повысились цены на оптовом рынке.

Другие новости по темам: цены на бензин, Росстат, стоимость бензина, дизельное топливо, АЗС, Росстат
17.05.2018 16:28 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:28 Екб


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Цены на бензин в России вторую неделю подряд увеличиваются на 1%
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