Суд отклонил апелляцию генпрокуратуры по делу о гибели спортсменов из Нефтеюганска

Ханты-Мансийский окружной суд рассмотрел апелляцию генпрокуратуры на приговор по делу о ДТП, в котором погибли спортсмены из Нефтеюганска.

"Апелляционное представление прокуратуры отклонено, все заявленные жалобы отклонены. Единственное, что изменено в решении первой инстанции, - число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда. Их стало на три человека меньше", - сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник.

Напомним, ранее в прокуратуре заявили, что позиция государственного обвинения относительно квалификации действий подсудимых Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой, а также назначенной им меры наказания существенно отличается от решения.

Смертельная авария, в которой погибли 10 спортсменов из Нефтеюганска, произошла 4 декабря 2016г. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, наказан шестью годами и девятью месяцами колонии общего режима. Он мог отправиться в колонию-поселение, однако судья решила по-другому из-за нарушений ПДД и вранья во время следствия. Водитель автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук - год и три месяца колонии общего режима, им зачтен срок пребывания под арестом с 4 декабря 2016 г., получается, наказание они почти отбыли. Экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка, засчитан домашний арест.