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Новости
17.05.2018 16:17 Мск (18:17 Екб)
политика | Челябинская область
Квартира в Испании, дом в Португалии. Челябинские депутаты гордумы отчитались о доходах и имуществе
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Челябинская городская дума Станислав Мошаров Евгений Тефтелев (2014) | Фото: Накануне.RU

Четыре депутата Челябинской городской думы задекларировали доход за 2017 год в размере свыше 100 млн рублей. Больше всех заработал генеральный директор ЗАО "СК-Легион" Александр Букреев. Его доход за год вырос на 53 млн рублей до 214,7 млн рублей. Декларации о доходах и имуществе народных избранников опубликованы на сайте Челябинской городской думы, передает корреспондент Накануне.RU
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В 2017 году у депутата прибавилось собственности. Ему принадлежит девять жилых домов, один из которых находится в Португалии, две квартиры, два гаража, 13 нежилых помещений, еще два земельных участка и три нежилых помещения находятся в долевой собственности. Кроме того, ему принадлежат автомобили Лэнд Ровер Дискавери, Лексус LX570, Мицубиси Паджеро, бурильно-крановая машина БКМ3178101А, квадроцикл Поларис 800 EFI BIG BOSS, снегоход Yamaha VK-540T, снегоболотоход Arctic Cat, квадроцикл Поларис Sportman и две резиновые надувные лодки. При этом в декларации за 2017 год у него отсутствует автомобиль ВАЗ Лада 212140.

В четыре раза больше по сравнению с 2016 годом заработал гендиректор ООО "Модерн Гласс", член Совета директоров промышленных предприятий города Михаил Дедович. Из собственности у парламентарий восемь земельных участков (годом ранее их было десять), дачный дом, квадроцикл Outlander, снегоход и два автомобильных прицепа. В 2016 году он декларировал нежилое здание, автомобиль Фольксваген Туарег и еще один снегоход. На праве долевой собственности ему принадлежат еще пять земельных участков, два жилых дома и пять нежилых зданий.

Супруга депутата в прошлом году заработала 30,5 млн рублей.

Челябинская городская дума заседание(2014)|Фото: Накануне.RU

Меньше стал зарабатывать директор строительной компании "Никс" Николай Серсков. В 2016 году его доход составлял 225,9 млн рублей, в 2017 году почти на 100 млн меньше – 129,2 млн рублей. Депутату принадлежат земельный участок, два нежилых здания и автомобили Мерседес S500М, Тойота Камри, Мерседес GL500, а также мотовездеход CAN-AM outlander и прицеп. В прошлом году парламентарий сменил Хендай элантра на Рено Дастер. В долевой собственности у него земельный участок площадью более 38 тыс. кв.м.

Супруга депутата напротив в 2017 году заработала больше – 22,2 млн рублей (в 2016 году – 8,2 млн рублей).

Президент торгово-промышленной группы фирм "ВИПР" Виталий Рыльских задекларировал доход в 119,7 млн рублей.

В собственности у Виталия Рыльских четыре земельных участкам общей площадью более 128 тыс. кв.м., три жилых дома, три нежилых здания, квартира, а также автомобиль Роллс-ройс фантом, мотолодка Wyatboad, мотолодка Тортилла, маломерное судно Плоскодонка, мотолодка Краб R-285, снегоход скандик и четыре прицепа. На праве долевой собственности ему принадлежат земельный участок, две квартира и пять нежилых зданий.

Еще два депутата гордумы заработали по 50 млн рублей: генеральный директор группы компаний ООО "АльфаСтрой", ООО "Институт АльфаРегионПроект", ООО ПКФ "УралРемЖилСтрой", ООО ПКФ "Каскад" Олег Иванов (55,5 млн рублей) и председатель комиссии Челябинской городской Думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Владимир Бодров (57,8 млн рублей).

В 2016 году Бодров декларировал доход в 20,9 млн рублей. В собственности у "единоросса" две квартиры и автомобиль Фольксваген Поло. Годом ранее он также декларировал нежилое помещение.

Доход депутата Иванова за год вырос более чем в два раза с 21,3 млн рублей в 2016 году до 55,5 млн рублей в 2017 году. В собственности депутата земельный участок, жилой дом, две квартиры, два машиноместа и 9 нежилых помещений. Также ему и супруге принадлежат квартира и машиноместо в Испании.

Меньше всех в гордуме зарабатывают Александр Капитан, Константин Нациевский и Денис Девятки.

Так, Капитан задекларировал доход в 100 тыс. рублей. Ему принадлежит земельный участок и Порше Сayenne, а супруге депутата, которая в прошлом году заработала 66 тыс. рублей, Ауди Q3.

Константин Нациевский в прошлом году получил 12 тыс. 300 рублей. В собственности у него земельный участок, жилой дом и квартира (долевая собственность).

Депутат Денис Девятки и его супруга задекларировали доход в 0 рублей. У них нет собственности, кроме автомобиля парламентария Субару импреза.

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17.05.2018 16:17 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:17 Екб


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Квартира в Испании, дом в Португалии. Челябинские депутаты гордумы отчитались о доходах и имуществе
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