"Выборов мэра Москвы не будет": Мосгордума вынесла голосование за пределы столицы

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно будет и за пределами столицы. Такое решение приняли сегодня депутаты Московской городской думы, несмотря на протест горожан, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня перед пленарным заседанием у здания Мосгордумы прошла акция протеста против предложения Сергея Собянина вынести выборы градоначальника за пределы Москвы.

"Люди приходили и подавали собственные письма. Точное количество я не назову, но было много людей", - сообщила Накануне.RU организатор сбора писем, депутат городского парламента Елена Шувалова.

Несмотря на общественное недовольство, законопроект все же был принят в окончательной редакции. Против проголосовали только двое – депутаты от КПРФ Елена Шувалова и Николай Зубрилин.

Во время обсуждения законопроекта председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что в столице проживает более 1 млн людей с инвалидностью и более 2 млн пенсионеров, большая часть которых в выходные дни выезжают за город.

"Законопроектом предлагается наделить Мосгоризбирком полномочием по образованию избирательных участков для голосования граждан, включенных в список избирателей по месту их нахождения, за пределами территории города Москвы", - пояснил Горбунов.

На заседание пригласили представителя той категории населения, ради которой якобы вносился законопроект.

Председатель совета "Московский союз садоводов" Андрей Туманов инициативу поддержал. "Она действительно выгодна нам, дачникам. Раньше мы были лишены части своих прав, выезжая за город. Это первый шаг, когда нам возвращаются конституционные права в части голосования. Не надо искать будущие нарушения. Имея дело с дачниками, что-то сфальсифицировать невозможно", - заявил Туманов.

Член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод добавил, что, помимо камер, на участках будут присутствовать представители кандидатов, политических партий, Общественной палаты.

Вынесение выборов мэра Москвы за пределы города автоматически лишают их смысла, считает депутат Елена Шувалова.

"Мосгордума совершенно наплевательски отнеслась к людям, которые в большом количестве пришли сегодня и подали письма. Но если закон принят, то Москва будет жить по этому закону. По существу, после этого выборы мэра теряют всяческий смысл. Его и раньше не было, учитывая муниципальный фильтр, то с внесением этих изменением система окончательно стала бесконтрольной. Если они создадут участки, как говорил руководитель Мосизбиркома, в Сочи, сможем мы направить туда своих наблюдателей? Но на какие деньги мы их будем отправлять? Теперь можно придумать любой участок, где скорректируются данные, полученные в Москве", - рассказала Накануне.RU Елена Шувалова.

По словам депутата, в тексте законопроекта ничего не сказано ни о дачниках, ни о географии распространения избирательных участков.

Напомним, что выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.