"Би-2" подготовили "Черное солнце" для фестиваля "Маяк" в Екатеринбурге

В преддверии фестиваля "Маяк", который пройдет июля, на фан-зоне в парке им. Маяковского в Екатеринбурге, группа "Би-2" выпустила беспрецедентное видео "Чёрное солнце". Музыканты уверяют - привычный мир никогда не вернется. Еще бы – впервые в истории Урала четыре легенды рок-музыки выступят для 15000 человек.

Напомним, "Маяк" соберет на одной площадке грандов российской рок-сцены. В Екатеринбурге выступят – Земфира, "Сплин", Дельфин и "Би-2", сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля - "Теле-клуб".

Шура и Лева "Би-2" накануне фестиваля выпустили новый клип на песню "Черное солнце". Съемки прошли в апреле в усадьбе Кусково. Главные роли исполнили Лёва и Шура Би-2, а также известная российская актриса театра и кино Виктория Исакова.

Режиссёром нового видео снова стал Игорь Шмелёв, ранее снявший для Би-2 клипы "Компромисс", "Лайки", "Птица на подоконнике", "Лётчик", "Виски" (feat. John Grant) и "Ля-ля тополя", а также участвовавший в создании концертного видео-ряда шоу "Горизонт событий". В качестве оператора "Чёрного солнца" был приглашен Генрих Медер.