В Шадринске полиция ищет пропавшего без вести мужчину со шрамом на переносице

В Шадринске ищут пропавшего без вести Владимира Р. 1963 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Мужчина исчез бесследно еще вечером 29 марта, выйдя из своего офиса на улице Михайловская, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Приметы: возраст 55 лет, рост около 178 см, полного телосложения, лицо европейского типа, круглое, смуглое, волосы прямые, русые с сединой на висках, глаза серые.

Был одет: куртка кожаная коричневая с меховым воротником, джинсы, сапоги черные зимние.

Особые приметы: на спине родимое пятно, небольшой шрам на переносице.

Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить в следственный отдел по Шадринску по тел.: 8 (35253) 6-88-00, 6-45-74.