В Шадринске полиция ищет пропавшего без вести мужчину со шрамом на переносице

В Шадринске ищут пропавшего без вести Владимира Р. 1963 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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Мужчина исчез бесследно еще вечером 29 марта, выйдя из своего офиса на улице Михайловская, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Приметы: возраст 55 лет, рост около 178 см, полного телосложения, лицо европейского типа, круглое, смуглое, волосы прямые, русые с сединой на висках, глаза серые.
Был одет: куртка кожаная коричневая с меховым воротником, джинсы, сапоги черные зимние.
Особые приметы: на спине родимое пятно, небольшой шрам на переносице.
Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить в следственный отдел по Шадринску по тел.: 8 (35253) 6-88-00, 6-45-74.