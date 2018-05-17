Экс-замглавы Минкультуры Пирумов снова задержан

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель Группы компаний "Роспан" Никита Колесников задержаны по делу о хищении 450 млн, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В совершении преступления подозреваются бывший заместитель министра культуры Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо и фактический руководитель Группы компаний "Роспан" Колесников.

"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации",- заявила Петренко.

Следователями совместно с сотрудниками ФСБ России 16-17 мая провели обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых.

В телеграмм-канале СК обнародовал фото шикарных интерьеров дома, где прошли следственные мероприятия.

Напомним, эти же фигуранты в прошлом году были осуждены по так называемому "делу реставраторов" о хищении 160 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и Изборской крепости.

В октябре Дорогомиловский суд Москвы освободил из под стражи Пирумова с учетом нахождения под стражей. Ему было назначено 1,5 года лишения свободы.Мазо также получил реальный срок и был освобожден по аналогичным обстоятельствам. Колесникова Дорогомиловский суд 20 июля 2017 года приговорил к 5 годам лишения свободы условно.