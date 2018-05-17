В Челябинске осудили двух директоров фирм за невыплату зарплаты сотрудникам

В деятельности двух предприятий Челябинска выявлены нарушения закона - там не платили зарплату сотрудникам.

Речь идет о предприятиях "Морион" и "Поло плюс", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Директор ООО "Морион" с августа по декабрь 2017 года не выплачивал зарплату 6 работникам в сумме свыше 313 тыс. рублей, а директор ООО "Поло Плюс" с октября 2016 по март 2018 не осуществлял выплату заработной платы 12 работникам предприятия на общую сумму около 790 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования руководители указанных предприятий в полном объеме погасили задолженность по заработной плате перед работниками.

Поскольку причиненный преступлениями вред в отношений работников заглажен, требований имущественного характера со стороны потерпевших не имеется, судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Обоим директорам сейчас нужно заплатить штрафы.