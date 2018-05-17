На Среднем Урале закрыли еще три ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура потребовала закрыть три торговых центра в Камышлове из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Суд временно запретил эксплуатацию ТЦ "Московский", "Остров сокровищ" и "Заря", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ТЦ "Московский" сотрудники прокуратуры обнаружили, что в здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и речевое оповещение о пожаре. Также эвакуационные двери были заперты на ключ. Кроме того, в ТЦ нет световых табло "выход" и "запасной выход", отсутствует эвакуационное освещение.

Вторым торговым центром, который не прошел проверку прокуратуры, оказался ТЦ "Остров сокровищ". В здании также отсутствовало эвакуационное освещение, автоматическая пожарная сигнализация и сигнализация оповещения о пожаре. Кроме того, в ТЦ не было инструкции о мерах пожарной безопасности, огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения и световых табло, а сотрудники торгового центра и должностные лица не проходили обучение мерам пожарной безопасности.

В ТЦ "Заря" сотрудники прокуратуры тоже нашли грубые нарушения: запасные и эвакуационные выходы находятся в нерабочем состоянии, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и речевое оповещение о пожаре, должностные лица и индивидуальные предприниматели ТЦ не прошли обучение.

По итогам проверки прокуратура вынесла 23 постановления о возбуждении административных производств. В суд направлено четыре исковых заявления с требованием запретить эксплуатацию зданий до устранения нарушений требований пожарной безопасности и возложении обязанности по устранению таковых.

До решения суда деятельность ТЦ "Московский", "Остров сокровищ" и "Заря" временно приостановлена.

Напомним, что массовые проверки ТРЦ начались по всей России в связи с трагедией в кемеровской "Зимней вишне", где, по последним данным, погибли 60 человек.