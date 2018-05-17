СМИ: Топилин сохранит пост в кабмине, по Скворцовой – "пессимистичные настроения"

Министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава Минтруда Максим Топилин сохранят свои посты в обновленном правительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в социальном блоке правительства.

Информацию подтвердили источники РБК. Министры социального блока сохранят свои посты в новом составе правительства при вице-премьере Татьяне Голиковой, предложенной премьер-министром Дмитрием Медведевым в качестве куратора здравоохранения, образования и социальной политики, рассказали источники.

Между тем,"Газета.ру" со ссылкой на источник в Совете Федерации сообщает, что Скворцова может оставить свой пост. "Очень пессимистичные настроения по министру здравоохранения", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что Ольга Васильева, занимавшая пост министра образования, после разделения Минобрнауки на два новых ведомства возглавит Министерство просвещения.

Ожидается, что глава правительства Дмитрий Медведев представит имена кандидатов в члены нового кабмина уже завтра.