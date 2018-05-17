Градсовет Перми обсудил будущее улицы Пермской

Градостроительный совет Перми варианты развития улицы Пермской, а также типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов. Заседание глава города Дмитрий Самойлов провел в рамках VII межрегионального архитектурно-строительного форума.

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Депутатский корпус представляли председатель городской Думы Юрий Уткин, его первый заместитель Дмитрий Малютин, депутаты Николай Демкин и Надежда Агишева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы.

Разработчики проект концепции развития улицы Пермской ставили перед собой цель создать уникальное оживлённое пространство, насыщенное событиями и многообразными формами досуга горожан, рассказала директор МКУ "Институт территориального планирования" Елена Ермолина. Первый из трех вариантов развития предполагает создание пешеходной улицы от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. Второй – пешеходная улица от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда, а от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской – с "успокоенным" движением транспорта и приоритетом пешеходного движения. Третий вариант: от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской – с "успокоенным" движением транспорта и пешеходной зоной. Улицу предполагается оживить, следуя принципам "тактического урбанизма": установить арт-объекты, открыть кафе, уголки отдыха, творческие площадки.

Члены градсовета обсудили предложенные варианты и высказали свои предложения. В частности, заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Виктор Щипалкин назвал концепцию "объемной и качественной". Нашлись сторонники как пешеходного варианта, так и улицы с автомобильным движением.

"Варианты интересные, но требуют дополнительного анализа и обсуждения, чтобы мы получили жизнеспособный проект. Наша задача – внести на эту территорию новые смыслы, насытить улицу событиями и рекреационными объектами", - сказал Юрий Уткин.

Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что для принятия окончательных решений о планах развития улицы необходимо выслушать мнение жителей. Сам он поддержал вариант улицы с ограниченным автомобильным движением в будни и полным перекрытии улицы для транспорта в выходные.

"Но, безусловно, мы будем советоваться с жителями, нам важно, что скажут люди. И, конечно, надо еще посоветоваться с представителями бизнеса, так как основой развития улицы могут стать внебюджетные источники. В том случае, если бизнес готов взять на себя открытие кафе, аттракционов и других видов уличного досуга для людей, городские власти поддержат эти начинания", - сказал глава города.

Членам градсовета представили типовые архитектурные решения для нестационарных торговых объектов (НТО). Презентацию провел первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми - главный архитектор Дмитрий Лапшин. НТО размещаемые на территории городских округов Пермского края, должны соответствовать нормативным требованиям к внешнему облику.

"Сегодня мы увидели варианты будущего малой торговли в Перми. Планомерно движемся к наведению порядка в этой сфере. На совете представили современные, типовые дизайн-проекты киосков и предварительную схему их размещения. Уверен, что в наших силах сделать малую торговлю цивилизованной и современной", - подчеркнул председатель городской Думы Юрий Уткин.

Градсовет рассмотрел предложения по внесению в схему изменений и дополнений с учетом установленных ограничений по их расположению. По итогам публичных обсуждений проект схемы был дополнен, в том числе в разрезе каждого района: в первоначальном варианте схемы общее количество объектов составляло 605, по окончании публичных обсуждений их количество увеличилось до 861. Работа по разработке схемы не окончена, при необходимости будут внесены корректировки как по локации, так и специализации тех или иных нестационарных объектов.