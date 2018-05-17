ВСУ пытались на воздушных шарах разбросать в Донбассе листовки

Украинские боевики пытались со специальных воздушных шаров разбросать над территорией ДНР агитационные листовки. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Мало того, что шары с коробкой стелились вдоль земли и зацепились за первое дерево где-то между позиций, так эти "профессионалы" еще были уверены, что коробка сама раскидает свое содержимое", — отметил Басурин.

По его словам, ранее подобные листовки в ДНР пытались забросить на беспилотниках.

Он также добавил, что украинские боевики доложили, что операция успешно выполнена.

"Ответственно заявляем, что вся макулатура висела на дереве в одной коробке. И все доклады о применении беспилотников, агитснарядов и другой ереси всего лишь филькина грамота для успокоения [командующего украинской операции объединенных сил Сергея] Наева", — подчеркнул Басурин.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Басурин заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin не помогут Украине.