Наталья Комарова может возглавить министерство природных ресурсов РФ

Губернатор Югры Наталья Комарова может стать министром природных ресурсов РФ. Таким любопытным прогнозом сегодня поделилось с общественностью сразу несколько телеграмм-каналов в давно "заблокированном" Роскомнадзором Телеграмме.

Ранее сообщалось о возможной рокировке министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского с главой Росгеологии Романом Пановым. Теперь, как сообщает телеграм-канал "Семь сестер" со ссылкой на собственные источники, главным претендентом стала югорский губернатор, причем, вопрос с назначением может быть решен в ближайшее время: 19 мая глава региона планирует приехать в Москву. Отмечается, что Наталью Комарову уже хотели назначить министром энергетики, до того, как эту должность, после отставки Сергея Шматко занял Александр Новак.

"Комарова известна своим умением сохранять нейтралитет и поддерживать взаимовыгодные отношения с противоборствующими сторонами. Чего стоит, например, ее дружба с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым и в то же время хорошие отношения с нефтяным царем Игорем Сечиным. Она умеет ходить между молотом и наковальней и успешно пополнять бюджет подконтрольного региона. Министру по недрам не хватает именно этого - вопросы доступа к нераспределенным ресурсам всегда вызывают интерес крупнейших игроков", - сообщает канал.

Также автор сообщения отмечает авторитет главы региона в нефтегазовой отрасли, ее многолетний опыт работы с югорскими компаниями и успешное лоббирование законодательных инициатив. В частности законопроект о введении налога на финансовый результат (НФР) (альтернатива вводящемуся в итоге НДД) был представлен правительству именно через думу ХМАО.

В департаменте общественных и внешних связей Югры корреспонденту Накануне.RU заявили, что информация о возможном назначении Натальи Комаровой министром природных ресурсов не соответствует действительности.

Руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин не исключил возможность назначения губернатора Югра министром природных ресурсов.

"Однако, насколько я помню, комментируя похожую новость, Наталья Владимировна говорила, что планирует доработать свой срок как губернатор. Ее позицию необходимо учитывать, хотя, если ей будет сделано такое предложение, то вероятность, что она его примет, существует. Вопрос заключается в том, будет ли это предложение сделано. Я думаю, что то, что разговоры о возможном назначении возникают - весьма показательно. Наталья Комарова - человек, который действительно хорошо разбирается во всех этих сложных вопросах, связанных с нефтью и газом, лоббирующий интересы собственного региона. Поэтому, я думаю, что такое назначение было бы вполне уместным. То, что ее вспоминают в связи с такой вакансией, то, что она ассоциируется с этой темой, характеризует ее как хорошего эксперта", - заявил Анатолий Гагарин.