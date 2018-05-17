Житель Екатеринбурга получил 9,5 лет "строгача" за убийство из-за вазы

Суд в Екатеринбурге вынес приговор обвиняемому в убийстве. Преступление было совершено из-за вазы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, вечером 20 декабря прошлого года злоумышленник выпивал в гостях у своего знакомого в одной из квартир дома по улице Московская. В ходе распития спиртного у них вспыхнул конфликт, мужчины обменялись несколькими ударами, после чего гость ушел к себе домой. Через некоторое время хозяин квартиры решил сходить к только что ушедшему гостю и поговорить с ним. С собой он прихватил вазу (как позднее пояснил один из свидетелей, он хотел поговорить со своим обидчиком как раз по поводу разбитой вазы).

Придя в подъезд, где проживал злоумышленник, пьяный мужчина вновь вступил в конфликт со своим оппонентом. Но на этот раз обидчик вооружился складным ножом, которым и зарезал его.

"В ходе следствия подсудимый выдвигал версию о том, что убивать знакомого у него не было намерения. Дескать, ножом он только оборонялся от него, когда тот набросился на него с вазой. Однако следователем СКР, путем допроса ключевых свидетелей, данная защитная версия злоумышленника была опровергнута. Непосредственные очевидцы рокового конфликта дали показания о том, что "именно подсудимый нападал с ножом на потерпевшего, при этом подсудимый был настроен агрессивно, высказывал угрозы убийством", - отметили в ведомстве.

Приговор суда: убийца получил 9,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.