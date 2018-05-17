Нового руководителя ГУФСИН по Свердловской области представили властям и силовикам

Сегодня, 17 мая, в ходе рабочей встречи заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров представил личному составу ГУФСИН России по Свердловской области нового руководителя Александра Федорова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

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Хабаров и Федоров встретились с заместителем губернатора Свердловской области Азатом Салиховым и министром общественной безопасности региона Александром Кудрявцевым. Участники встречи обсуждали вопросы дальнейшего трудоустройства осужденных.

Кроме того, на встрече присутствовали руководители прокуратуры, силовых ведомств Свердловской области, представители государственной власти, общественные деятели и члены правительства Среднего Урала.

Александр Хабаров отметил, что полковник Федоров имеет большой профессиональный опыт: с 2015 по май 2018 года он возглавлял УФСИН России по Тамбовской области, где успешно решал все задачи и уделял особое внимание оперативно-режимной работе, развитию производства и соблюдению прав человека в местах лишения свободы.

Александр Федоров, в свою очередь, пообещал оправдать оказанное доверие и улучшить показатели ГУФСИН по всем направлениям.

Указом президента РФ Владимира Путина от 3 мая 2018 года Федоров назначен на должность начальника ГУФСИН России по Свердловской области.