Матвиенко призвала к ЧМ-2018 убрать с улиц Волгограда "замызганные ларьки"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала власти Волгограда избавиться от "замызганных ларьков" и крупноформатных рекламных щитов к началу Чемпионата мира по футболу.

"К мэру есть пожелания. Должны быть современные точки торговли, а не эти страшные замызганные ларьки", – заявила Матвиенко на совещании в администрации Волгоградской области. Спикер Совфеда добавила, что "от всего этого наследия 90-х годов надо избавляться", передает РИА Новости.

По ее словам, крупноформатной рекламы "не должно быть в городе". Спикер Совфеда отметила, что реклама должна быть только на выездных трассах согласно законодательству. "А здесь стоят эти огромные "дуры" со щитами, уродуют облик города, красивого, замечательного города", – добавила Матвиенко.

Напомним, Волгоград входит в число городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, в июне здесь пройдет четыре игры группового этапа. К мировому первенству в городе открыт новый терминал аэропорта и запущено движение аэроэкспресса.

В прошлом году, между тем, в Волгограде разгорелся скандал после того, как в Мемориальном парке у Мамаева кургана полностью вырубили все деревья, которые высаживались в память о погибших на войне сталинградцах. Предполагается, что вместо них к чемпионату мира по футболу 2018 года там появится большая автопарковка почти на 300 машин.